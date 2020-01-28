عبد المهدي: التظاهرات التي تغلق المدارس والمصالح والطرق بالقوة ليست سلمية

2020/01/28 | 21:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعتبر رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن التظاهرات التي تغلق المدارس والمصالح والطرق بالقوة ليست سلمية، مؤكداً حدوث نقلات جوهرية في مسألة التظاهرات.

وقال عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، وتابعتها السومرية نيوز، إنه "حدثت نقلات جوهرية في مسألة التظاهرات ونحن نريد نحمي التظاهرات السلمية حماية كاملة".

وأضاف أن "المظاهرات الي تغلق المدارس بالقوة والمصالح والطرق بالقوة غير مقبولة في اي مكان في العالم وهي ليست سلمية"، مشدداً بالقول "حين قطع طريق بصرة بغداد اكثر من 10 الاف شاحنة تتعطل".

ولفت عبد المهدي الى أنه "لم نجد المساندة من مجلس النواب"، داعياً الى "ضرورة حسم موضوع الحكومة".

وبشأن تطورات المنطقة، قال عبد المهدي، إن "العراق يحاول عمل المستحيل للتهدئة"، مؤكداً أن "دخلنا في مباحثات مع اطراف مختلفة وسوف تزداد".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.





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