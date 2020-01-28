عبد المهدي: اتخذنا الاجراءات اللازمة بشأن فيروس كورونا

2020/01/28 | 21:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشان فيروس كورونا....

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