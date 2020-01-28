2020/01/28 | 21:19 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشان فيروس كورونا....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: اتخذنا الاجراءات اللازمة بشأن فيروس كورونا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: اتخذنا الاجراءات اللازمة بشأن فيروس كورونا
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: اتخذنا الاجراءات اللازمة بشأن فيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).