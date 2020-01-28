2020/01/28 | 21:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الثلاثاء، أن تصويت مجلس النواب على قرار إخراج القوات الأجنبية من البلاد ساري على جميع القوات دون استثناء أي طرف معين منه.وقال عليوي في تصريح لـ/ المعلومة/واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “وجود أي قوات أجنبية على ارض البلاد بعد تصويت مجلس النواب على قرار إخراجها يمثل انتهاكا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب: قرار البرلمان ساري على جميع القوات الأجنبية ولا وجود لاستثناء طرف معين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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