كلا لمنهج التحدي

2020/01/28 | 21:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي ( قل لعبادي يقولوا التي هي احسن ) ان من وسائل الوحدة والاتفاق اتخاذ اسلوب الحوار البعيدعن الطرح بصيغة التحدي والتعسف وايقاع المقابل بالاحراج وان كنت ذات الحجةالبالغة لان (كسب القلوب مقدم على كسب المواقف) لانك ممكن تسكت خصكم وتفحمه بالدليل ولكنك لاتصل الى قناعته وتسليمه لانك لم تحرص على قلبه وهذا […]

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