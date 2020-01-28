2020/01/28 | 21:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيمت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، حركة السير في بغداد، فيما كشفت عن قرب فتح عدد من الطرق لتخفيف الزخم المروري الحاصل في العاصمة.وقال الرائد فادي الخزعلي بعلاقات واعلام المرور في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى انه” تم فتح طريق سريع محمد القاسم بشكل كامل امام المركبات ذهاباً وإياباً”.وأضاف” كما تم افتتاح جسر الاحرار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تقيم حركة السير وتكشف عن فتح طرق قريباً وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تقيم حركة السير وتكشف عن فتح طرق قريباً) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تقيم حركة السير وتكشف عن فتح طرق قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).