2020/01/28 | 21:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التخطيط الاسبق علي الشكري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر مقرب من رئيس الجمهورية ينفي الاتفاق على علي الشكري لرئاسة الوزراء.) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر مقرب من رئيس الجمهورية ينفي الاتفاق على علي الشكري لرئاسة الوزراء.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).