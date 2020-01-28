ضربة قوية لإنتر ميلان قبل ديربي الغضب

2020/01/28 | 21:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض القضاء الرياضي في إيطاليا عقوبة الإيقاف بحق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لمباراتين مما يعني غيابه عن ديربي ميلانو.وقرّر القاضي الرياضي إيقاف لاعب إنتر مباراتين وتغريمه بمبلغ خمسة عشر ألف يورو بسبب ما بدر منه بعد طرده في مباراة كالياري.وسيغيب بالتالي لاوتارو عن مباراة أودينيزي ثم الديربي أمام ميلان على أن يعود في مواجهة لاتسيو.وكان

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