2020/01/28 | 21:43 - المصدر: الغد برس

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الاردن تحذر من تبعات خطيرة لأي إجراءات إسرائيلية من جانب واحد

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الاردن تحذر من تبعات خطيرة لأي إجراءات إسرائيلية من جانب واحد

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