“صاحبة محلات كبدة”.. شخصية غادة عبد الرازق في مسلسلها الرمضاني” سلطانة المعز”

2020/01/28 | 21:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق ، عن تفاصيل مسلسلها الجديد “سلطانة المعز” ، والذى من المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل.وقالت عبد الرازق لبرنامج “إنسايدر بالعربي” : أن شخصيتها فى المسلسل منقسمة إلى جزأين الأول عبارة عن مرحلة البداية قلما تظهر بمكياج بينما المرحلة الثانية يظهر عليها الثراء وبالتالى […]

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