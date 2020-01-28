مركز آدم يطالب القضاء العراقي بمتابعة الجرائم المروعة التي لحقت بالمتظاهرين

2020/01/28 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالب مركز آدام للدفاع عن الحقوق والحريات في بيان صدر عنه، القضاء العراقي بمتابعة ومحاسبة الجهات والأشخاص الذي نفذوا الاعتداء على المتظاهرين في المدن العراقية المختلفة.و أكد المركز أنه من واجب القضاء التحرك لوقف عمليات القتل والكشف عن أسماء الجهات والأشخاص الذين يقومون بأعمال عنيفة ضد المتظاهرين ومحاسبتهم وتطبيق القانون بحقهم.وجاء في […]

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