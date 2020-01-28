2020/01/28 | 21:49 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تعطل الدوام الرسمي غدا بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 21:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تعطل الدوام الرسمي غدا بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع)) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تعطل الدوام الرسمي غدا بذكرى استشهاد السيدة الزهراء (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).