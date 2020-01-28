2020/01/28 | 21:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: اشكر الامارات والبحرين وعمان على دعم جهود السلام في الشرق الاوسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 21:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: اشكر الامارات والبحرين وعمان على دعم جهود السلام في الشرق الاوسط) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: اشكر الامارات والبحرين وعمان على دعم جهود السلام في الشرق الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).