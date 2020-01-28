أول تعليق لمقتدى الصدر على اعلان صفقة ترامب

2020/01/28 | 21:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء أن القدس للأديان، وفلسطين للأحرار.

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