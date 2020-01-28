واسط تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء

2020/01/28 | 21:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: واسط أعلن محافظ واسط عادل الزركاني، الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد.وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان مقتضب، إن “الزركاني قرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة واسط يوم غد الاربعاء”.وأضاف، أن “تعطيل الدوام جاء بمناسبة ذكرى وفاة الزهراء”.

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