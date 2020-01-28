صحة ذي قار تعلن خلو المحافظة من فيروس كورونا

2020/01/28 | 21:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن عدم تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا في المحافظة ، مؤكدة اتخاذها كافة التدابير لتجنب حدوث اصابات بالفيروس .وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري ان ” صحة ذي قار اتخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية للحماية من حدوث اي اصابة بالفيروس ، اهمها فحص […]

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