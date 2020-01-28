شرطة الديوانية توضح حقيقة ضلوع ’’مكافحة الدوام’’ بالاعتداء على احد الطالبات

2020/01/28 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

اوضحت مديرية شرطة محافظة الديوانية، الثلاثاء، حقيقة الحادثة التي حصلت اليوم لاحدى الطالبات التي كانت تنوي المشاركة بالتظاهرات.

وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة محافظة الديوانية عامر الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "احدى طالبات اعدادية الطليعة كانت تصطحب اختها للمدرسة بنية الذهاب للتظاهرات، الا ان شجار حصل بين الطالبة وزميلة لها بخصوص موضوع التظاهرات ادى لقيام الطالبة الثانية بضرب شقيقة زميلتها الامر الذي ادى لاصابتها قرب منطقة العين".

وأضاف، "لا علاقة لما يعرف بمكافحة الدوام بالحالة، حيث ان الخلاف كان داخل المدرسة وان الطالبة المتضررة وشقيقتها من مؤيدات التظاهرات"، مشيرا الى ان "قيادة الشرطة كانت قد وضعت خطة متكاملة بالتنسيق مع المتظاهرين لرفض تواجد فوج مكافحة الدوام، حيق لم نلحظ وجود حالات من هذا القبيل".

بغداد اليوم- كربلاء

افاد علي البياتي، عضو بمفوضية حقوق الانسان، الثلاثاء، قيام ملثمين يستقلون عجلة مجهولة، باطلاق الرصاص على المتظاهرين وسط مدينة كربلاء.

وقال البياتي، لـ(بغداد اليوم)، ان "عجلة مجهولة، بداخلها اشخاص ملثمين فتحوا النار على

بغداد اليوم - واسط

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان شرطة واسط وشيوخ عشائر في المحافظة اتفقوا على انهاء التوتر واطلاق سراح جميع معتقلي التظاهرات.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "عددا من الشيوخ التقوا قائد شرطة محافظة واسط، وتم إطلا

بغداد اليوم - متابعة

تعهدت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، بالرد على أي هجوم من قبل الجيش السوري على نقاط مراقبتها في إدلب، بعد أن سيطرت القوات الحكومية السورية على أكبر معقل للمسلحين في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: "على ا

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