ليبيا .. قوات حكومة الوفاق تعلن إسقاط “طائرة مسيرة إماراتية”

2020/01/28 | 22:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الثلاثاء، عن إسقاطها طائرة مسيرة إماراتية تابعة لـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر، شرق مدينة مصراتة شمال البلاد.وقال المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، التي تنفذها حكومة الوفاق لصد هجوم “الجيش الوطني الليبي” على العاصمة طرابلس والأراضي المحيطة، في بيان نشر ظهر اليوم، انه “نجحت دفاعاتنا الجوية […]

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