واسط تعطل الدوام غدا الاربعاء

2020/01/28 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ واسط وكالة عادل حمزة الزركاني، تعطيل الدوام الرسمي غدا الاربعاء في المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (ع).

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