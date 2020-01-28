اتحاد الصحفيين العرب يستنكر صفقة القرن التي اعلنها ترامب

2020/01/28 | 22:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، بشدة، “صفقة القرن”، التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، مؤكدا أنها تفتح صفحة جديدة في سجل تمرد الدول الكبرى على المواثيق الدولية، فيما دعا الدول العربية الى اتخاذ موقف موحد لمواجهتها.وقال رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، مؤيد اللامي، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “الاتحاد العام […]

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