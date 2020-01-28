تعرف على ابرز مقررات مجلس الوزراء بجلسة اليوم

2020/01/28 | 22:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي واتخذ قرارات عدة فيها.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “في بداية الجلسة تحدث رئيس مجلس الوزراء عن آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والموقف الدولي من قرار سحب القوات الاجنبية ، والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة […]

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