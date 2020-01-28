مقتل العقل المدبر لعملية اغتيال قاسم سليماني الملقب

2020/01/28 | 22:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] تواردت أنباء عن مقتل العقل المدبر لعملية إغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني، مايكل داندريا المعروف بـ "آية الله مايك" اثر سقوط الطائرة الامريكية في افغانستان.

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