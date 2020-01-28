ترامب يعلن بنود صفقة القرن..

2020/01/28 | 22:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطاب لكشف بنود خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة القرن"، أنها تنص على حل دولتين واقعي، وأن تكون القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

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