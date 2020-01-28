المخرج عمرو عرفة تعليقا على “صفقة القرن” : عنوان لفيلم هابط

2020/01/28 | 22:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ أعرب المخرج المصري عمرو عرفة، عن إستيائه من بنود صفقة القرن، الذي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل.وكتب عرفة، عبر حسابه على موقع تويتر: “صفقة القرن، عنوان لفيلم هابط يصنف دراميا بالكوميديا السوداء”.وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ قليل، إن القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة ، وسوف […]

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