 الصحة المصرية توفر أجهزة ومستلزمات وقائية إضافية لمواجهة كورونا

2020/01/28 | 22:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكدت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، تأهب الوزارة واستعدادها للتصدي لفيروس كورورنا المستجد ncov- 2019 ومنع دخوله البلاد وذلك بكافة نقاط الحجر الصحي بالموانئ والمطارات، عبر ضخ وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية إضافية للطوارئ ضمن خطة التأمين الطبي الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد، مؤكدة على أنه لم يتم رصد أى حالات مشتبه بإصابتها بفيروس […]

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