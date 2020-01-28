2020/01/28 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

رجح المحلل السياسي، خالد الناصر، الثلاثاء (28 كانون الثاني 2020) أن تؤدي العقوبات في حال فُرِضَت الى العراق، الى التدخل العسكري تحت عنوان "تدخل من اجل الإنسانية".

وقال الناصر، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر&q

بغداد اليوم- بغداد

قال الكاتب والإعلامي، كريم بدر، الثلاثاء 28-1-2020، ان الحاكم الأمريكي السابق للعراق، بول بريمر، وضع 16 مليار دولار تحت تصرف السياسيين بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، فيما دعا الى عدم التعويل على المجتمع الدولي لحل الازم

بغداد اليوم _ بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الثلاثاء 28-1-2020، إن هناك أطرافاً دخلت التظاهرات للإساءة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجر البلاد إلى الاقتتال الداخلي.

وقال المسعودي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكعبي يطالب القادة العرب باتخاذ موقف حازم ازاء صفقة ترامب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكعبي يطالب القادة العرب باتخاذ موقف حازم ازاء صفقة ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).