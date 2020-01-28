الشيخ علي يكشف عن

2020/01/28 | 22:37 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

بعد قرار قضائي بإلقاء القبض عليه، عاد النائب العراقي فائق الشيخ علي إلى مهاجمة الميليشيات ووصفها بـ"الحمير"، وقال إنها تطلق إشاعات بأن إسرائيل تدعم ترشحه رئيسا للوزراء في العراق.

وكتب في تغريدات جديدة أنه لا يوجد "أغبي وأحمر من الميليشيات الحاكمة بالعراق"، إذ إن إيران التي تدعمهم...

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