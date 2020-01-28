عبد المهدي : المظاهرات التي تغلق المدارس بالقوة غير مقبولة ولا يمكن اعتبارها سلمية

2020/01/28 | 22:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة تصريف الاعمال، عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إن المظاهرات التي تغلق المدارس بالقوة غير مقبولة، ولا يمكن اعتبارها سلمية.وذكر عبد المهدي، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، […]

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