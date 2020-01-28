حقيقة الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء

2020/01/28 | 22:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الانباء التي تتحدث عن تكليف المرشح لرئاسة الوزراء (علي شكري)، بالمنصب خلال الساعات المقبلة.وقال المصدر، لبغداد اليوم، ان “رئاسة الجمهورية تنفي […]

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