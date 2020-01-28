روحاني: الحكومة الأمريكية الحالية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة

2020/01/28 | 22:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) – قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء يوم الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية الحالية هي الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.وأضاف روحاني أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في إيران في فبراير شباط سيكون لها … Readmore

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