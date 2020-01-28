الأردن يقول إن الحل القائم على أساس الدولتين هو المسار الوحيد للسلام في المنطقة

2020/01/28 | 22:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (رويترز) – قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي يوم الثلاثاء إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط.وقال الصفدي في بيان صدر بعد إعلان الرئيس الأمريكي … Readmore

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