طهران معلقة على صفقة القرن: خطتكم مخزية ومصيرها الفشل

2020/01/28 | 22:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي خطة ترامب بالمخزية والمفروضة على الفلسطينيين واکد أن مصيرها الفشل وقال عباس موسوي، في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، اننا “نطالب الدول والشعوب الحرة بالمنطقة والعالم للوقوف في وجه صفقة ترامب المخزية”.واضاف، ان “الارض الفلسطينية ملك لشعب فلسطين والحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إجراء استفتاء بين السكان […]

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