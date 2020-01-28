2020/01/28 | 22:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس القيادي العام يجتمع يوم السبت المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 22:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس القيادي العام يجتمع يوم السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس القيادي العام يجتمع يوم السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).