لمى محمد - قطعة من قلبي-بساطة 5

2020/01/28 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #لمى_محمد أن تكون طبيباً هو أن تكون طيباً أولاً...نقياً أولاً...صادقاً أولاً...مجتهداً أولاً...طبيب وتاجر صفتان لا تجتمعان...أن تكون طبيباً يعني أن ترى في وجه المسن شبابه...في وجه الفقير شهامته...ترى في وجه البسيط صدقه...في وجه الأم أطفالها..وفي وجه الأب عائلته...طبيب وعنصري صفتان لا تجتمعان...أن تكون طبيباً يعني أن ترى الله في أمل الناس بك...-عند......

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