2020/01/28 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجلاء_صبرى العُصاب الصَدمي هو مَرض ذو ديمومَة، وهو يتحول إلى مُزمِن في حال عَدم عِلاجه، و قد يُصَاحِب المَريض بقية حياته ولا تنجح محاولاته الذاتية للتخلص منه، وهكذا فإنَّ أعدادًا كبيرة من الناس المتعرضين للضغوطات الصدمية يعايشون طويلاً عُصابهم الصَدمي ولا يتوجَهون نَحو العِلاج، بحيث يظلون بعد سنوات طويلة يَعيشون هَاجِس الصَدمة (عبد الخالق، 2006 : 42).ويُشير ( مكتب الإنماء الاجتماعي، 1994 : 69 ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نجلاء صبرى - المرأة ما بين العنف والاضطراب الصدمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نجلاء صبرى - المرأة ما بين العنف والاضطراب الصدمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).