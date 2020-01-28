خالد حسن يوسف - العلمانية تجمع ولا تفرق

2020/01/28 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف جاء في القرآن "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, والعلمانية تقول أن حرية العبادة شأن شخصي وتلك مساحة شبه هامة جدا ولا يمكن اغفالها، وبطبيعة الحال فهي لا تزكي هذا أو ذاك، بل تضع ذاتها كمسار جامع بين الأطراف المختلفة، ولأجل تحقيق صيغة تلاقي فكري بينهم كمرجعيات دينية وإنسانية.وبذلك تؤكد العلمانية أنها أقرب إلى الله مقارنة مع الكثير من المسلمين المتطرفين، فهي حريصة على خلاص المجموع الانساني، بينما......

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