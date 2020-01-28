2020/01/28 | 22:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس يرد على خطة ترامب للسلام: القدس ليست للبيع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 22:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباس يرد على خطة ترامب للسلام: القدس ليست للبيع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عباس يرد على خطة ترامب للسلام: القدس ليست للبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).