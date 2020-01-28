المتحدث الرسمي باسم تيار الحكمة نوفل ابورغيف:الحكمة لا تُكمم أراء رجالها،

2020/01/28 | 22:54 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوفل ابورغيف:الحكمة لا تُكمم أراء رجالها،لكن الموقف الرسمي ما يُعبِر عنه رئيس التيار والمتحدث الرسمي

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