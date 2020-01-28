2020/01/28 | 22:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر حزب الله لبنان بشدة، اليوم الثلاثاء، الصفقة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية “صفقة ترامب” واصفا إياها بـ”صفقة العار”.وفي بيان أصدره بهذا الشأن، وحصلت عليه “العهد نيوز”، أكد فيه على أن “شعوب أمتنا المؤمنة لن تغفر أبداً لأولئك الحكّام الذين فرّطوا بتاريخٍ طويل من الشهداء والمعاناة ومقاومة الإحتلال على حساب الحق والكرامة”.وشدد حزب الله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله: خيانة بعض الانظمة العربية مكنت ترامب من اعلان صفقة العار “موسع”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله: خيانة بعض الانظمة العربية مكنت ترامب من اعلان صفقة العار “موسع”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).