أعراض صحية ينبغي على الرجل ألّا يتجاهلها

2020/01/28 | 22:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح / وكالات

وفقا للإحصاءات، فإن الرجل يحتاج إلى زيارة الطبيب أكثر من المرأة، خاصة حين تظهر علامات بعض المشاكل الصحية على جسمه، ولكنه لا يعيرها أي اهتمام بحجة أنها أعراض مؤقتة وستزول مع مرور بعض الوقت.



وفي تقريرها الذي نشرته صحيفة “الكونفدنسيال” الإسبانية،

قالت الكاتبة أدا نونيو إن الإنسان يجهل أحيانا ما تخفيه بعض الأعراض الصحية التي يمكن أن تدل على حالة تحتاج إلى تدخل

طبّي.

ونشر موقع “موم” الإلكتروني تقريرا سلّط من خلاله الضوء على بعض الأعراض الأكثر خطورة التي ينبغي على الرجال أخذها بعين الاعتبار وعدم تجاهلها، خاصة إذا عانوا منها بشكل مستمر.

السعال و تورم الساقين

من الطبيعي أن يصاب الرجل بالسعال إذا كان قد عانى من نزلة برد.



ومع ذلك، من الضروري أن يزور الطبيب إذا تعرض للسعال بشكل متقطع لأكثر من أسبوعين من دون أي بوادر للشفاء منه.



عموما، تعتبر قاعدة الأسبوعين فعالة في الكثير من الحالات لأن أعراض الأمراض الأكثر خطورة تظهر عادة خلال هذه الفترة.

وان وضع القدمين على مخدة عند الاستلقاء على السرير من أفضل الحلول التي يمكن أن يتبعها الإنسان حين يصاب بتورم.



ولعل استشارة الطبيب تصبح أمرا ضروريا حين يستمر التورم.



ويمكن أن تكون “الوذمة” (المصطلح الطبي الذي يطلق على احتباس السوائل) علامة على عدد من المشاكل الصحية، مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان.

آلام الصدر والمعدة

آلام الصدر تعد علامة على قائمة طويلة من المشاكل الصحية، ولا تعد جميعها خطيرة.



ومع ذلك، من الضروري زيارة الطبيب عند الشعور بألم في منطقة الصدر أو الذراعين أو أعلى البطن، كما يعد انسداد الشريان التاجي أو النوبة القلبية أو الالتهاب الرئوي أهم أعراض آلام الصدر.

ويمكن لآلام المعدة المتكررة أن تكون مؤشرا للإصابة بأحد الأمراض المزمنة، مثل داء كرون ومتلازمة القولون العصبي أو الفتق.

والتعرض للنزيف المعوي أو المستقيم قد يكون علامة على الإصابة بمرض السرطان أو بعض المشكلات الصحية الخطيرة

الأخرى

تغييرات في الجلد

ظهور البقع على الجلد تعد من الأعراض التي تدل على وجود مشاكل صحية على مستوى الجلد.



ولعل هذه الأعراض تنبئ الرجل باحتمالية إصابته بسرطان الجلد.



لذلك، لا تعد تغييرات الجلد مجرد أعراض للشيخوخة في بعض الحالات ويجب عدم

تجاهلها.

التعب المستمر وتقرحات الفم

الشعور بالنعاس طوال الوقت ليس مجرد علامة على أنك مرهق.



في هذا الإطار، يعد التعب المستمر أحد أعراض مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، مثل عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو الاكتئاب أو مشكلات في القلب أو الرئة أو نقص الفيتامينات أو مرض السكري.



وتقرحات الفم من المشكلات الصحية التي يعاني منها نسبة كبيرة من الأشخاص، وإذا استمرت أكثر من أسبوعين فيجب استشارة الطبيب؛ إذ قد تشير إلى سرطان الفم في أخطر الأحوال.

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