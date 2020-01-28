2020/01/28 | 22:56 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / علي لفتة

أنجز قسم المواكب والشعائر الحسينية التابع للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية نصب موقع بانوراما يجسد حياة السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول الاعظم محمد (ص) في ساحة ما بين الحرمين.

وقال مدير اعلام العتبة الحسينية المقدسة علي شبر الحسيني لـ"الصباح" ان "قسم المواكب والشعائر الحسينية أنجز نصب بانوراما تاريخية يجسد حياة السيدة فاطمة الزهراء في منطقة ما بين الحرمين الشريفين"،

واضاف ان "هذا النصب يأتي بالتزامن مع ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين وهو إحدى فعاليات مهرجان ذكرى الاستشهاد الذي يستمر لمدة عشرة ايام".

وأشار الى أن "البانوراما تتكون من ستة مقاطع تمثل حياة السيدة الزهراء (ع) المقطع الأول يتحدث عن عصمتها وحديث الكساء اليماني والمقطع الثاني عن مباهلة الرسول الاعظم (ص ) لنصارى نجران اما المقطع الثالث فيتحدث عن بيت الزهراء(ع) بيت الوحي والرسالة، في حين كان المقطع الرابع خاصاً بخطبة الزهراء عليها السلام، وكان المقطع الخامس يمثل حادثة اقتحام دار السيدة فاطمة(ع)".

وبين الحسيني أن "المهرجان شهد مشاركات عديدة من دور ومؤسسات نشر مختلفة من داخل محافظة كربلاء المقدسة تضمنت عناوين فكرية ودينية وثقافية، كما تضمن المهرجان إقامة المرسم الحر للأطفال دون سن العاشرة، ليرسموا لوحاتهم بعفوية وبساطة امام الناس لتفجير طاقاتهم الابداعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بانوراما تجسد حياة السيدة فاطمة الزهراء -ع- في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بانوراما تجسد حياة السيدة فاطمة الزهراء -ع- في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).