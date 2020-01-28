من هو مصطفى الكاظمي المرشح لرئاسة الوزراء

2020/01/28 | 23:05 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتداءا … الا تستغربون ان يتم ترشيح شخص غير معروف و غامض لمنصب رئيس الوزراء ! ! ! يتناول الكثيرون الان اسم مصطفى الكاظمي كرئيس وزراء والطامة الكبرى الكثيرون لا […]

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