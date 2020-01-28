الرئيس الفلسطيني: القدس ليست للبيع و

2020/01/28 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء، "صفقة القرن" لتسوية الصراع في الشرق الأوسط...





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