عباس: القدس وارضها ليست للبيع ولن نسمح بتمريرها “موسع”

2020/01/28 | 23:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، “صفقة العار” لتسوية الصراع في الشرق الأوسط والتي تقدم بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واصفا هذه الخطة بأنها “مؤامرة لن تمر”.وقال عباس في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، تابعته “العهد نيوز”، انه “سنبدأ فورا باتخاذ كل الإجراءات التي تبدأ بتغير الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية”.وأضاف، أن “القدس […]

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