2020/01/28 | 23:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الازمة الراهنة على الساحتين العراقية والإقليمية.

وشدد الجانبان خلال اتصال هاتفي، على ضرورة ابعاد العراق عن النزاعات الإقليمية، وأهمية المحافظة على سيادته الوطنية، وان لا تكون أرضه ساحة للصراع، فيما أعرب الحلبوسي عن رغبة العراق الدائمة في التعامل مع محيطه العربي، وبناء أوسع العلاقات سياسيًّا واقتصاديًّا، وحرصه على تطوير العمل العربي المشترك.

من جهته أكد أبو الغيط استمرار دعم الجامعة العربية لاستقرار العراق وازدهاره وتحقيق طموحات شعبه.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي وأبو الغيط يشددان على ضرورة إبعاد العراق عن النزاعات الإقليمية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي وأبو الغيط يشددان على ضرورة إبعاد العراق عن النزاعات الإقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).