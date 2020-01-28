امريكا تعلن عن قرار

2020/01/28 | 23:08 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأميركية، تعليق جميع شحنات الأسلحة والذخيرة الأميركية لقوات الأمن العراقية.

وأشار المتحدث برايان براكنز في رسالة إلكترونية لوزارة الدفاع الأميركية إلى أن الشحنات تشمل قطع غيار وصواريخ لأسطول العراق من طائرات إف -16، مضيفا في رسالته التي اطلع عليها...

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