شاهد.. لحظة اطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين في واسط بعد مصادمات مع الشرطة

2020/01/28 | 23:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت مديرية شرطة واسط، اليوم الثلاثاء، سراح عدد من المتظاهرين الذين اعتقلتهم قوات الشرطة بعد محاولة تفريق تظاهرة لطلبة الجامعات قرب المديرية.لحظة اطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلتهم شرطة الكوت..pic.twitter.com/SgRdlhziwG — هايدة العامري (@3eGbAeByX4hxd1b) January 28, 2020

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