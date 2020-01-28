الاتحاد الوطني يؤجل اجتماع مجلس قيادته وجاورش يكشف الأسباب

2020/01/28 | 23:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس القيادة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني مصطفى جاورش الذي ترأس الاجتماع الثاني للمجلس، اليوم الثلاثاء، ان اجتماع المجلس تأجل الى يوم السبت، الاول من شهر شباط المقبل.

وجاءت تصريحات جاورش خلال مؤتمر صحفي، حيث قال ان التأجيل يأتي من اجل مراجعة النظام الداخلي واعداده من الجانب التكنيكي للتباحث واقراره في اجتماع مجلس قيادة الاتحاد الوطني المقبل.

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