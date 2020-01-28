مصدر: علي الشكري خارج المنافسة واختيارات القوى السياسية تتجه لاختيار مرشح من خارج الاحزاب

2020/01/28 | 23:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر، مطلع، اليوم الثلاثاء، بان علي الشكري خارج المنافسة في ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "علي الشكري خارج المنافسة في ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء".

واضاف ان "اختيارات القوى السياسية تتجه لاختيار مرشح من خارج الاحزاب، وانه سيكون من النخب الاكاديمية".

وكشف مصدر في تحالف الفتح، الاثنين، عن توصل الكتل السياسية مع رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف وزير التخطيط السابق والمستشار في رئاسة الجمهورية علي الشكري لرئاسة مجلس الوزراء لمرحلة انتقالية محددة.

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