2020/01/28 | 23:15 - المصدر: الغد برس

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الرئيس الفلسطيني: صفقة القرن لن تمر

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الرئيس الفلسطيني: صفقة القرن لن تمر

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