2020/01/28 | 23:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يدعو المنظمات الدولية والعربية والاسلامية الى ان يكون لها موقف تاريخي من صفقة القرن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/28 | 23:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يدعو المنظمات الدولية والعربية والاسلامية الى ان يكون لها موقف تاريخي من صفقة القرن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يدعو المنظمات الدولية والعربية والاسلامية الى ان يكون لها موقف تاريخي من صفقة القرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).